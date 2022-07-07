Росгвардейцы Карелии помогли найти выход из кафе буйному посетителю

В Олонце росгвардейцы вывели из кафе буйного посетителя и передали в полицию, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 10 июля в одном из кафе Олонца сработала тревожная сигнализация.

Сотрудники заведения вынуждены были вызвать наряд росгвардейцев после того, как один из посетителей находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не реагируя на замечания персонала кафе, вёл себя агрессивно и оскорблял посетителей и работников. Нарушитель продолжил ругаться матом и в адрес прибывшей группы задержания вневедомственной охраны, отказался предоставлять документы, а также оказал неповиновение и сопротивление представителям Росгвардии.

Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.