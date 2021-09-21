Росгвардейцы Карелии замульчировали на зиму барбарис

Карельские росгвардейцы приняли участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», сообщили в пресс-службе ведомства.

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии Карелии приняли участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», направленной на сохранение природной среды и ее ресурсов.

Росгвардейцы убрали сухую листву с газонов и до наступления серьезных холодов провели санитарную обрезку кустов барбариса, которые по инициативе городской администрации и руководства ведомства были пересажены на территорию Управления в связи с реконструкцией улицы Куйбышева в центре Петрозаводска. Также сотрудники Росгвардии замульчировали на зиму очищенное прикорневое пространство барбарисов.

Сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии регулярно принимают участие в экологических акциях и субботниках, тем самым подавая пример неравнодушного и бережного отношения к природе.