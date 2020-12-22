Росгвардейцы поймали клиента магазина, который "забыл" заплатить за покупки

Вневедомственная охрана задержала гражданина за совершенное ранее хищение, сообщили в карельском управлении Росгвардии.

На пульт Олонецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 21 декабря поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина, сообщили в Росгвардии.

Группа задержания прибыла на место, где директор объяснила причину тревоги: в торговом зале был замечен молодой человек, который 12 декабря пронес мимо кассы неоплаченный товар. Правонарушение было выявлено в ходе просмотра записи камер видеонаблюдения.



Злоумышленник, 22-летний местный житель, не знал, что о его деянии стало известно, поэтому вернулся на место происшествия. Здесь он и был задержан росгвардейцами, после чего передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы задержали дебошира, сломавшего шлагбаум.