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Росгвардейцы предотвратили 13 краж на охраняемых объектах в Карелии

Новости. Общество
10:27, 23 Января 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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За минувшую неделю сотрудники Росгвардии более 400 раз выезжали по тревоге на охраняемые объекты и квартиры.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники подразделений вневедомственной охраны ведомства совершили 412 выездов за прошедшую неделю по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В 13 случаях росгвардейцы пресекли попытки кражи с охраняемых объектов.

Бойцы Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 18 человек за административные правонарушения и 2 — по подозрению в совершении преступлений.

В пятницу, 21 января, двое молодых людей были задержаны сотрудниками Росгвардии в Петрозаводске при попытке вынести из магазина по три бутыли пива, которые они прятали под одеждой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-01-23 11:02:19
Одно только плохо , боятся пластиковых стаканчиков )))
Экспeрд
2022-01-23 10:59:15
У ночного сторожа оффффа тоже тревожная кнопка на объекте есть. Но он всегда визжит про бумажные стаканчики :)
Гость
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