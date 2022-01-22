Росгвардейцы предотвратили 13 краж на охраняемых объектах в Карелии

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии более 400 раз выезжали по тревоге на охраняемые объекты и квартиры.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники подразделений вневедомственной охраны ведомства совершили 412 выездов за прошедшую неделю по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В 13 случаях росгвардейцы пресекли попытки кражи с охраняемых объектов.

Бойцы Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 18 человек за административные правонарушения и 2 — по подозрению в совершении преступлений.

В пятницу, 21 января, двое молодых людей были задержаны сотрудниками Росгвардии в Петрозаводске при попытке вынести из магазина по три бутыли пива, которые они прятали под одеждой.