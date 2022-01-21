Покупатели в Петрозаводске попытались вынести пиво под одеждой, а когда их поймали, заявили, что незнакомы

Двое молодых людей были задержаны в пятницу в Петрозаводске при попытке вынести из магазина по три бутыли пива, которые они прятали под одеждой.

Как сообщили в карельском Управлении Росгвардии, сигнал на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил в ночь на 21 января.

Группа задержания, прибыв на место происшествия, выяснила, что два молодых человека пытались пронести спрятанное пиво мимо кассы. При задержании они пытались заверить, что не знакомы друг с другом и случайно оказались здесь одновременно.

Одного из них в прошлом году сотрудники уже задерживали за аналогичное правонарушение.

Администрация торгового заведения написала в полицию заявления по фактам хищений.