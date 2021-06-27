Росгвардейцы предотвратили кражу со взломом в одном из городов Карелии

За выходные сотрудники Росгвардии задержали в Карелии шестерых нарушителей, сообщили на сайте ведомства.

В Медвежьегорске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, проникшего в охраняемый магазин. Ранним утром сработала охранно-пожарная сигнализация магазина на улице Карла Либкнехта. Прибыв на место, группа обнаружила следы взлома на входной двери, а в самом магазине — 25-летнего нарушителя.

В ночь на 27 июня в столице республики 20-летний пациент, доставленный в больницу скорой медицинской помощи, разбил стекло.

В Олонце 44-летний местный житель успел совершить кражи в двух сетевых магазинах. В торговых заведениях Кеми были задержаны 51-летний и 69-летний местные жители за вынос продуктов. В Петрозаводске воскресным вечером за кражу товара на сумму более двух тысяч рублей росгвардейцы задержали посетителя магазина на улице Повенецкой.

Всех правонарушителей передали представителям правоохранительных органов.