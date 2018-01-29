Росгвардейцы в Карелии нашли пропавшую без вести девушку

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в Олонце девушку-подростка, которую разыскивали как пропавшую без вести.

Утром 27 января в 08.20 росгвардейцы на улице Свободы заметили девушку. Ее приметы соответствовали ориентировке, с которой они ознакомились при выходе на службу.

Выяснилось, что это 14-летняя жительница поселка Ильинский, об исчезновении которой накануне вечером сообщила в полицию ее семья: девушка не пришла домой. Заявление было зарегистрировано, ориентировка передана всем правоохранительным ведомствам. Ночью ее искали в увеселительных заведениях и других возможных местах нахождения, но это результата не дало.

Где "потеряшка" провела ночь, будет выяснять полиция.