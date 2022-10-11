Росгвардейцы в Карелии за неделю остановили 11 краж

За минувшую неделю в республике сотрудники Росгвардии совершили около 400 выездов по тревоге.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, за прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны совершили 374 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов. В 11 случаях росгвардейцы пресекли попытки кражи имущества.

Бойцы Росгвардии на маршрутах патрулирования задержали 8 человек за административные нарушения. По подозрению в совершении преступления задержаны 5 человек.

Общая сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей.