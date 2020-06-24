Росгвардейцы в Карелии за неделю задержали 15 нарушителей порядка

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Карелии задержали 15 человек за административные правонарушения, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны за прошедшую неделю с 14 по 20 июня за совершение различного рода преступлений задержано 2 человека.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 15 человек за административные правонарушения.

Совершено 484 выезда по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 11 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.