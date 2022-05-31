Росгвардейцы в Карелии задержали 15 нарушителей за неделю

Сотрудники вневедомственной охраны за минувшую неделю выезжали 326 раз по сигналам тревоги.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, за неделю сотрудники вневедомственной охраны совершили 326 выездов – в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 13 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны двое.

Ранее сообщалось, росгвардейцы помешали вандалу разгромить кафе в Приладожье Карелии.