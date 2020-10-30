Росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, воровавших парфюм и алкоголь

В Сегеже любитель парфюма был пойман, когда вернулся на место преступления.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, в минувшую среду в охраняемом сетевом магазине на улице Гагарина в Сегеже сработала кнопка тревожной сигнализации. Продавцы заметили в торговом зале молодого человека, который в предыдущий визит украл мужскую туалетную воду за 5 500 рублей, тогда же была составлена ориентировка.

До прибытия сотрудников районного отдела вневедомственной охраны работники торгового заведения не упускали подозреваемого из поля зрения – ему не помогло даже то, что он вышел и направился в другой магазин, расположенный рядом. В итоге 20-летний гражданин задержан.

В этот же день в Сегеже при попытке выноса товара из охраняемого магазина на улице Спиридонова задержан 19-летний гражданин. Он пытался похитить виски, но удача была не на его стороне.

Задержанные переданы полицейским, в первом случае сумма ущерба позволяет говорить об уголовной ответственности, во втором – об административной.

Ранее в Петрозаводске молодая пара украла в магазине продукты, чтобы не тратить деньги из семейного бюджета.