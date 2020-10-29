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Желание сберечь семейный бюджет толкнуло молодую пару в Петрозаводске на преступление

Новости. Происшествия
11:49, 30 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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В Петрозаводске молодая пара украла в магазине продукты, чтобы не тратить деньги из семейного бюджета, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 25 октября сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов Петрозаводска. На месте сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали двух граждан: 24-летнего жителя Вологодской области, который работает в Санкт-Петербургской фирме, осуществляющей деятельность на территории Карелии, и его гражданскую супругу, того же возраста, приехавшую из Ленинградской области.

Они пытались вынести товар на сумму порядка 2,5 тыс. рублей – молодой человек спрятал похищенное под куртку, а его подруга – в рюкзак. Свой поступок они объяснили тем, что хотели "сэкономить" и заранее продумали, как сберечь свой семейный бюджет.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанных следственно-оперативной группе УМВД России по Петрозаводску.

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Комментарии

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кир
2020-10-30 12:56:17
Жить, как говорится, хорошо!
А хорошо жить – еще лучше!©
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