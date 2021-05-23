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Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину с украденным алкоголем и женщину с похищенными продуктами

Новости. Происшествия
10:39, 24 Мая 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии

Районные магазины Карелии пострадали от действий злоумышленников, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Утром в воскресенье, 23 мая, в Питкяранте сработала тревожная сигнализация в сетевом магазине. Прибывшая на место группа задержания выяснила, что к хищению причастна 56-летняя женщина. Нарушительница пронесла мимо кассы продукты питания на сумму свыше 1600 рублей.

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В этот же день сотрудники Кемского отдела вневедомственной охраны выезжали в торговое заведение Кеми — там 29-летний местный житель попытался вынести из магазина алкогольные напитки, но был замечен продавцами.

Злоумышленников задержали и передали участковым для выяснения обстоятельств.

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