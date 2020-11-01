Росгвардейцы в Карелии задержали пьяного хулигана, который матерился и разбрасывал окурки у входа в магазин

В Сортавале росгвардейцы задержали нарушителя, который мешал покупателям заходить в магазин, сообщили в ведомстве Карелии.

Вечером 30 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были направлены дежурной частью в магазин на улице Садовой, где сработала тревожная сигнализация.

На объекте группа задержания обнаружила пьяного 28-летнего мужчину, который сидел на ступеньках при входе, разбрасывал окурки, перегородил посетителям проход в здание и громко нецензурно выражался.

Нарушитель был задержан, происшествие зарегистрировано как мелкое хулиганство.