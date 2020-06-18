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Росгвардейцы в Петрозаводске блокировали похитителя, выкатывавшего велосипеды из магазина

Новости. Происшествия
09:06, 19 Июня 2020
фото: Управление Росгвардии Карелии
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Вневедомственная охрана задержала гражданина, проникшего на запрещённую территорию, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске ранним утром 18 июня на территорию одного из гипермаркетов, перебравшись через забор, проник злоумышленник. Это было замечено службой охраны, которая немедленно вызвала группу задержания Батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Через две минуты сотрудники уже были на месте.

В ходе наблюдения выяснилось, что незваного гостя интересовал товар, хранившийся на складе. Мужчина выкатил два велосипеда стоимостью порядка 30 тысяч и 16 тысяч рублей, переместил их ближе к забору и перебросил через него одну из веломашин. В этот момент сотрудники, блокировав нарушителя с двух сторон, произвели задержание.

На место прибыла следственно-оперативная группа Управления МВД России по Петрозаводску. Задержанный, 40-летний житель села Заозерье, передан оперуполномоченным полиции.

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Комментарии

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кир
2020-06-19 10:04:37
Полная дичь в стране Советов.
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