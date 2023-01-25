Росгвардейцы вытащили дебошира из-под стола в кафе на трассе в Карелии

Житель Петрозаводска устроил дебош в придорожном кафе на трассе «Кола» в Сегежском районе.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сегежский патруль вневедомственной охраны выезжал по тревожной кнопке в одно из придорожных кафе, расположенных на трассе «Кола». По словам заведующей, в зале заведения под столом лежит неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. При попытке выяснить личность, посетитель кафе стал проявлять агрессию, матерился, размахивал руками и провоцировал присутствующих на конфликт.

Росгвардейцы задержали дебошира, которым оказался 45-летний петрозаводчанин. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы помогли жителю райцентра Карелии найти управу на пьяного агрессивного соседа.