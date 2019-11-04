Росгвардейцы задержали дебошира за мат в адрес кассира

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В Кондопоге бойцами Росгвардии задержан гражданин, мешавший работе торгового заведения.
3 ноября около 9 часов вечера сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов на улице Пролетарской. Позвать на помощь вневедомственную охрану сотрудников торгового заведения вынудил нетрезвый мужчина, который ругался матом на кассира и посетителей и вёл себя агрессивно. 48-летнего кондопожанина пришлось задержать.
Как сообщили в Росгвардии, мужчина передан полицейским. Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
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