Росгвардейцы задержали дебошира за мат в адрес кассира

В Кондопоге бойцами Росгвардии задержан гражданин, мешавший работе торгового заведения.

3 ноября около 9 часов вечера сработала тревожная сигнализация в одном из магазинов на улице Пролетарской. Позвать на помощь вневедомственную охрану сотрудников торгового заведения вынудил нетрезвый мужчина, который ругался матом на кассира и посетителей и вёл себя агрессивно. 48-летнего кондопожанина пришлось задержать.



Как сообщили в Росгвардии, мужчина передан полицейским. Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.