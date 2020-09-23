Росгвардейцы задержали пьяного дебошира в магазине в городе бумажников Карелии

Неадекватный мужчина мешал работе продавцов и приставал к посетителям торгововго центра в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в торговом центре, расположенном на улице Новокирпичной. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения 38-летний кондопожанин пристаёт к посетителям и мешает работе продавцов. Правонарушитель на сделанные ему замечания реагировал неадекватно.

Мужчина был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Дебоширу грозит административная ответственность.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали жителя Карелии, воровавшего алкоголь в магазинах.