Росгвардейцы задержали похитителей виски и кофе в Карелии

Сотрудники Росгвардии задержали трех нарушителей, похитивших товары из сетевых магазинов Карелии.

Как информирует Росгвардия, два вызова были зарегистрированы в Кондопоге. Тревожная сигнализация сработала в торговом заведении на улице Советов. Группа задержания, прибывшая на место, установила, что неизвестный гражданин попался на попытке хищения крепкого спиртного. Личность нарушителя была установлена — им оказался 39-летний кондопожанин. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Через 40 минут росгвардейцам пришлось вернуться в магазин, поскольку еще один гражданин совершил аналогичное правонарушение, незаметно пронеся мимо кассы бутылку виски. 63-летнего местного жителя задержали и передали участковому уполномоченному полиции.

Также в Олонце сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего горожанина — мужчина похитил из магазина банку кофе. Нарушителя передали полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина бесплатно заправил машину и был схвачен.