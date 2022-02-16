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Росгвардейцы задержали похитителей виски и кофе в Карелии

Новости. Происшествия
10:42, 18 Февраля 2022
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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Сотрудники Росгвардии задержали трех нарушителей, похитивших товары из сетевых магазинов Карелии.

Как информирует Росгвардия, два вызова были зарегистрированы в Кондопоге. Тревожная сигнализация сработала в торговом заведении на улице Советов. Группа задержания, прибывшая на место, установила, что неизвестный гражданин попался на попытке хищения крепкого спиртного. Личность нарушителя была установлена — им оказался 39-летний кондопожанин. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Через 40 минут росгвардейцам пришлось вернуться в магазин, поскольку еще один гражданин совершил аналогичное правонарушение, незаметно пронеся мимо кассы бутылку виски. 63-летнего местного жителя задержали и передали участковому уполномоченному полиции.

Также в Олонце сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего горожанина — мужчина похитил из магазина банку кофе. Нарушителя передали полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина бесплатно заправил машину и был схвачен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Седой старик
2022-02-18 12:33:01
Понятно теперь для чего росгвардия нужна была, ведь миллиардные затраты на её создания никогда не оправдаются....это ясно...
Offff
2022-02-18 11:24:27
главное ..никаких пластиковых стаканчиков .))
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