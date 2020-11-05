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Росгвардейцы задержали в Карелии молодого человека, который "забывал" в магазинах оплачивать покупки

Новости. Происшествия
09:56, 06 Ноября 2020
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин
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В Кондопоге вневедомственная охрана Росгвардии задержала гражданина, который умышленно посещал магазины с целью хищения.

В течение одного вечера злоумышленник совершил две кражи товара, в третий раз был задержан.

В среду, 4 ноября, около 18.00 в одном из сетевых магазинов города при просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что в отделе алкогольной продукции молодой мужчина взял две банки спиртного и спрятал их под одеждой. Он смог миновать кассу и беспрепятственно покинуть магазин.

Поздним вечером мужчина опять появился в торговом зале. Его внешность уже была знакома работникам, и они нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на объект сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны задержали гражданина. Выяснилось, что нарушитель – 23-летний местный житель.

Также установлено, что задержанный успел побывать ещё в одном продуктовом магазине, откуда также вынес алкоголь.

Полиция выясняет его причастность к аналогичным правонарушениям.

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