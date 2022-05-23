Росгвардейцы задержали в Петрозаводске неадекватную посетительницу гипермаркета

Женщина привлекала внимание посетителей своим неадекватным поведением, сообщили в Росгвардии республики.

Бойцы Росгвардии в минувшие выходные задержали нескольких жителей Петрозаводска, которые пошли на кражи и грабеж в магазинах карельской столицы.

Так, в одном из гипермаркетов была задержана 48-летняя женщина. Она испортила товар — взяла с прилавка бутылку воды, опустошила ее и поставила обратно. Росгвардейцы задержали нарушительницу, а затем установили, что с помощью неадекватного поведения женщина привлекала внимание. В результате петрозаводчанку увезли на медицинское освидетельствование врачи скорой помощи.

Кроме того, 37-летний и 59-летний жители Сортавальского района в том же гипермаркете попытались украсть 4 бутылки спиртного, нижнее белье и средства ухода за телом. А на следующий день две девушки, 18 и 19 лет, ограбили магазин на Лесном проспекте.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.