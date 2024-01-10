Росгвардейцы Карелии в прошлом году успешно выполняли задачи по охране общественного порядка

Узнали об итогах работы спецподразделений Росгвардии республики за 2023 год.

Об итогах работы спецподразделений Росгвардии Карелии за 2023 год рассказали в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны.

Так, бойцы СОБР «Карху» за прошлый год приняли участие в более чем 30 спецоперациях. В ходе проведения заданий спецназовцы задержали 17 граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений (мошенничество, содействие террористической деятельности, убийство, незаконное хранение оружия/наркотиков и другие).

Как рассказали в источнике, задержали троих граждан, подозреваемых в совершении административных нарушений. Все поставленные задачи были выполнены успешно. Из незаконного оборота изъяли оружие, свыше 50 боеприпасов, наркотики и деньги — свыше 1 млн рублей.

Cотрудники ОМОН «Илвес» выполнили более 200 заданий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, силовому сопровождению оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий, следственных действий и задачам инженерно-технического отделения.

При выполнении спецопераций задержали 49 граждан, подозреваемых в преступлениях (финансирование террористической деятельности, незаконное пересечение госграницы, хулиганство, похищение человека, экстремизм, убийство и другие). За административные нарушения задержали 6 граждан.

Инженерно-техническое отделение приняло участие в 121 специальном мероприятии: осмотры веществ, предметов, схожих с порохом и боеприпасами, выезды на места происшествий при обнаружении предметов, веществ, механизмов, схожих с взрывоопасными, осмотры зданий и прилегающих территорий на предмет наличия ВВ и ВУ в преддверии проведения различных культурно-массовых, спортивных и иных праздничных мероприятий.

Уничтожили на месте и по решению суда 36 штатных боеприпасов.