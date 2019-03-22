Росгвардия Карелии отбирает кандидатов для службы в Чечне

Управление Росгвардии по Республике Карелия производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту .

Управление Росгвардии по Республике Карелия производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат

Требования к кандидатам:

- гражданство РФ;

- возраст от 18 до 35 лет;

- годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

- служба в Вооруженных Силах РФ;

- образование не ниже среднего (общего) полного.

Условия прохождения военной службы:

- зарплата от 40 тысяч рублей;

- полный соц. пакет;

- бесплатное лечение военнослужащего;

- обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- проживание в общежитии казарменного типа;

- ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания.

Для более подробной информации обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22 или звонить по телефонам: 8(8142) 35-35-77 или 8(981) 407-81-30.