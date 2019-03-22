Росгвардия Карелии отбирает кандидатов для службы в Чечне

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Управление Росгвардии по Республике Карелия производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту .
Управление Росгвардии по Республике Карелия производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат
Требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
- отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
- служба в Вооруженных Силах РФ;
- образование не ниже среднего (общего) полного.
Условия прохождения военной службы:
- зарплата от 40 тысяч рублей;
- полный соц. пакет;
- бесплатное лечение военнослужащего;
- обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- проживание в общежитии казарменного типа;
- ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания.
Для более подробной информации обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22 или звонить по телефонам: 8(8142) 35-35-77 или 8(981) 407-81-30.
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