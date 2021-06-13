Росгвардия объявила набор сотрудников в Карелии

Жителям Карелии предлагают пойти служить в ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Карелия».

В Росгвардии назвали условия для приема на работу.



В их числе наличие образования не ниже среднего (полного); возраст от 18 до 35 лет, прохождение службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; отсутствие судимости и грубых административных правонарушений; способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.



Сотрудникам гарантируется стабильная и своевременная заработная плата; социальные гарантии; медицинское обеспечение; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.