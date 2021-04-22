Росгвардия приглашает жителей Карелии отправиться служить в Чечню

Росгвардейцы ведут отбор желающих отправиться в город Грозный для прохождения службы.

Росгвардия ведет отбор граждан для прохождения военной службы по контракту в Федеральной службе войск национальной гвардии России на территории Чечни с местом дислокации в городе Грозном.

Требуются физически развитые кандидаты в возрасте от 19 до 35 лет, имеющие девять классов образования. У кандидатов не должно быть судимости и привлечения к уголовной ответственности

«Денежное довольствие от 42 тысяч рублей — в зависимости от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет. Уволенные по несоблюдению условий контракта не рассматриваются. Предпочтение к кандидатам, имеющим водительское удостоверение категорий С, D, E. Также в приоритете специальности в области связи, артиллерии, медицины, общественного питания (повара)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы с пистолетами в руках провели учения в Петрозаводске.