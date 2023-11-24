Росгвардия продолжает изымать оружие у жителей Карелии

На минувшей неделе сотрудники провели 72 проверки.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, на минувшей неделе росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД провели 72 проверки по сохранности оружия и патронов у жителей республики.

По результатам рейдов составили 9 протоколов об административных правонарушениях.

«Изъято 6 единиц огнестрельного оружия и 189 штук патронов. Жители Карелии добровольно сдали 11 единиц оружия и 57 патронов», — сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны республики.