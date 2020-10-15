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15.10.2020 21:41

Росгвардия в Карелии набирает сотрудников во вневедомственную охрану

Новости. Общество
18:40, 16 Октября 2020
фото: © Карельское отделение Росгвардии
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Управление Росгвардии по Карелии приглашает на службу в подразделения неведомственной охраны.

На службу принимают молодых людей в возрасте 18-35 лет.

Требования к кандидатам:

- образование не ниже среднего (полного) общего,

- для мужчин: служба в ВС,

- физическая подготовка.

Служба во вневедомственной охране – это достойное денежное довольствие, социальные гарантии, медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи, бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии РФ, говорится в сообщение Росгвардии в Карелии.

Адрес в Петрозаводске: ул. Гоголя, 45-б, к. 217

Телефоны: 8(8142)73-97-22, 8(8142)73-59-88.

В районах республики по вопросам поступления на службу можно обращаться в кадровые подразделения филиалов ФГКУ "ОВО ВНГ России по Республике Карелия".

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