Росгвардия в Карелии предлагает работу крепким молодым людям без судимостей

Жителей республики до 35 лет приглашают на службу во вневедомственную охрану.

Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт набор на службу.

Как сообщили в Управлении, к кандидатам предъявляются следующие требования:

• наличие образования не ниже среднего (полного);

• возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

• отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

• способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Те, кто пройдет отбор, смогут рассчитывать на льготы и гарантии: стабильную и своевременную заработную плату, социальные гарантии; медицинское обеспечение; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.