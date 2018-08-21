Роскачество исследовало молоко из Карелии

Северо-Западный федеральный округ обошел Центральный округ по качеству молока, отметили в Роскачестве.

В рамках масштабного исследования молочной продукции Роскачество проверило самое популярное в России молоко – пастеризованное с жирностью 3,2 % и выше. Исследование проводилось по поручению Правительства РФ совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором в каждом федеральном округе.

Результаты испытаний молока, закупленного в Центральном округе, – отличные. Но результаты испытаний молока из Северо-Западного округа – еще лучше. Так, здесь эксперты Роскачества обнаружили всего одно нарушение: антибиотик (левомицетин) в превышающих нормы ТР ТС количествах в молоке АО "Вологодский Молочный АПК" (Вологодская область).

Молоко четырех торговых марок из СЗФО будет претендовать на российский Знак качества. Оно получило высшую оценку – 5 баллов. Таким образом, в СЗФО выделим топ-4 лучших товаров с высшим баллом: "Добрая Кормилица" (Калининградская область), ОАО "Северодвинск-Молоко" (Архангельская область), ПК "Шекснинский маслозавод" (Вологодская область) и "СЛАВМО" (Карелия).

Оставшимся семи товарам из СЗФО эксперты сняли баллы за небольшие, разрешенные ТР ТС количества антибиотика стрептомицина и в отдельных случаях сотые балла за удобство упаковки. Они получили 4,72 и 4,69 балла соответственно, сообщает Роскачество.

В молоке из северо-западной части России эксперты не нашли растительных жиров, сухого молока, а также нарушений по микробиологическим показателям.

Зато СЗФО поставил рекорд по цене. Молоко из Ленинградской области "Молочная культура" стоит 203 рубля за литр, что почти в 3 раза больше, чем самое дорогое молоко по ЦФО. Оно получило 4,72 балла: высокий, но не высший балл. А самое дешевое молоко из СЗФО – ОАО "Северодвинск-Молоко" (57,3 рубля за литр, Архангельская область) и АО "СЛАВМО" (58,35 рубля за литр, Карелия) – получило как раз высшую оценку – 5 баллов. Вместе с тем, понятие «самое дешевое молоко» в ЦФО и СЗФО – различно.