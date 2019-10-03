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Новости. Общество
21:05, 03 Октября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления

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Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли.

В исследование вошли 17 наиболее популярных наименований: продукция 14 торговых марок произведена во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, двух – в Казахстане, еще одной – в Корее, пишет издание "РИА Новости". 

"Ни одна торговая марка не может претендовать на российский знак качества, потому что во всей исследуемой продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества. Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно безопасности данного продукта", –  отмечается в сообщении.

Эксперты исследовали лапшу на наличие в ней пестицидов и регулятора роста растений.

"Были обнаружены следы бифентрина (пестицид) – в лапше "БигЛанч" и следовые количества регулятора роста растений в "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена", – говорится в сообщении.

По мнению Роскачества, пестициды и регуляторы роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье – муку.

В продукции восьми торговых марок обнаружены следовые количества охратоксина А, еще в пяти – следовые количества микотоксина зеараленон. По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу быстрого приготовления из сырья из-за недостаточно тщательного входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки. 

По итогам исследования эксперты организации предположили, что производители используют некачественное растительное масло, а также выявили большое количество соли в 12 торговых марках.

Между тем, не подтвердилось мнение, что производители используют сою, но не указывают ее в составе продукта, а также о том, что заявленное мясо в лапше отсутствует. Искусственных красителей обнаружено не было, а глутамата натрия не так много, как принято считать, заключают эксперты.

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