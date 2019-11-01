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Новости. Общество
21:05, 01 Ноября 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях

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Роскачество рассказало о правильных способах проверки качества мяса и сыра в домашних условиях, советы приводятся в сообщении организации.

Свежесть мяса можно определить, если надавить на кусок пальцем: ямка, образовавшаяся после надавливания, быстро исчезнет, если мясо свежее. А если промокнуть его бумажной салфеткой, можно сделать вывод только об особенностях приготовления, пишет издание "РИА Новости".

"Если салфетка намокает, то такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде", – отмечают эксперты Роскачества. 

Не стоит бояться и того, что кусок мяса при разрезании в середине бывает темнее, чем по краям.

"Дело в том, что в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых мясных блюд", –говорится в пресс-релизе.
 
Белые вкрапления в филе птицы являются дефектом, вызванным прижизненным изменением мышечной ткани.

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