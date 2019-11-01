Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях

Роскачество рассказало о правильных способах проверки качества мяса и сыра в домашних условиях, советы приводятся в сообщении организации.

Свежесть мяса можно определить, если надавить на кусок пальцем: ямка, образовавшаяся после надавливания, быстро исчезнет, если мясо свежее. А если промокнуть его бумажной салфеткой, можно сделать вывод только об особенностях приготовления, пишет издание "РИА Новости".



"Если салфетка намокает, то такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде", – отмечают эксперты Роскачества.

Не стоит бояться и того, что кусок мяса при разрезании в середине бывает темнее, чем по краям.



"Дело в том, что в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых мясных блюд", –говорится в пресс-релизе.



Белые вкрапления в филе птицы являются дефектом, вызванным прижизненным изменением мышечной ткани.