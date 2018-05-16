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Новости. Общество
21:05, 16 Мая 2018

Роскачество выяснило, что каждая третья бутылка конька в России — подделка

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Важнейшим пунктом исследования выступало определение сорта спирта, из которого сделан алкогольный напиток.

Специалисты Роскачества в ходе исследования выяснили, что каждая третья бутылка трёхлетнего коньяка на рынке России является подделкой. Об этом пишет life со ссылкой на пресс-службу организации.

В общей сложности было проверено 47 бутылок алкогольного напитка, произведённых как в России, так и во Франции, Грузии, Армении и Молдавии. Важнейшим пунктом исследования выступало определение сорта спирта, из которого сделан коньяк. По данным Роскачества, он должен быть коньячным, а не картофельным или пшеничным.

"Пять производителей использовали запрещённые межгосударственным и национальным стандартами синтетические ароматизаторы", — говорится в сообщении.
Пятнадцать марок из проверенных 47 были выполнены из виноградного спирта. В связи с тем, что метод изотопного анализа не включён в перечень, поддерживающий ГОСТ, с юридической точки зрения эти виды коньяков — не нарушители.

Коньяк четырёх брендов не прошёл проверку на выдержку. Среди лучших — Hennesy, Courvoisier, "Бахчисарай" — они получили наивысшую оценку — 5,25. "Тройку" (3,75) получили такие виды алкогольных напитков, как Arvest, "Бестужев классик", а также "Фанагория". Нулевую оценку получили "Белая гвардия", "Крымский статус", "Людовик". Полный список размещён на сайте Роскачества.

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