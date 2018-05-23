Роскачество выявило нарушения в четверти продаваемого сливочного масла

При этом исследования показали, что 53 из 82 проверяемых товаров полностью соответствуют установленным требованиям.

Роскачество обнаружило различного рода нарушения в 25,6% продаваемого в России сливочного масла, по данным ведомства, фальсифицированные немолочными жирами товары занимают 13,56% рынка.

Об этом говорится в исследовании Роскачества, проведенном совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, которое охватило более 70% всего рынка этого товара, пишет ТАСС.

Лабораторные испытания проходили по 23 показателям качества и безопасности. Масло проверяли на соответствие обязательным требованиям, включая расширенную группу антибиотиков, микробиологические показатели, в том числе наличие кишечной палочки, дрожжей, плесени, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Кроме того, важным вектором исследования была проверка на предмет фальсификации молочной продукции растительными жирами.

В частности, результаты исследования качества сливочного масла показали, что 53 из 82 исследуемых товаров полностью соответствуют установленным требованиям.

Из них 19 брендов признаны товарами повышенного качества, так как по своим показателям они превышают требования действующих ГОСТов.

По итогам испытаний, превышение микробиологических показателей (в том числе дрожжи, плесень, кишечная палочка) было обнаружено лабораториями контрольно-надзорных органов в восьми из 82 марок сливочного масла.

В Роскачестве отмечают, что подобные результаты могли явиться следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушений санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой.

Основным пунктом исследования стала проверка на фальсификацию. По закону, сливочное масло готовится из коровьего молока, сливок или других продуктов переработки молока, то есть исключительно из молочных жиров, а если в продукте есть растительные жиры, то такой продукт не может называться сливочным маслом - только спредом. Все исследованное сливочное масло, согласно информации на упаковке, должно было быть произведено из пастеризованных сливок, однако в 10 из 82 продуктах были найдены растительные жиры.

Кроме того, еще одной составляющей исследования стала проверка молочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в одном из 82 исследуемых товаров. В масле еще пяти торговых марок также зафиксировано наличие антибиотиков тетрациклиновой группы, четырех - амфениколов, трех - пенициллина, но в количествах, не превышающих норму.

В Роскачестве отметили, что причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии.