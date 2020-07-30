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Роскошные 3-комнатные номера появятся в новом корпусе санатория "Марциальные воды"

Новости. Общество
14:31, 31 Июля 2020
фото: Марцводы.рф
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Номерной фонд нового корпуса санатория "Марциальные воды" будет соответствовать стандартам 4-звездочных отелей и включать номера премиум-класса.

Это следует из документации к аукциону для подготовки проекта строительства корпуса.

"При проектировании применить нормативные требования к гостиницам категории 4 звезды", - говорится в техническом задании.

В санатории появится 25 номеров "Люкс", 10 апартаментов из двух и более комнат с мини-кухней  и столовой, а также 10 номеров класса "Сюит". Такие номера должны иметь площадь не менее 75 м2, состоящих из гостиной, кабинета и спальной.

Что еще будет в новом корпусе санатория и в какую сумму это обойдется бюджету, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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