Реклама

Роскосмос украсил ракету «Союз» хохломой

Новости. Общество
22:00, 13 Октября 2021
фото: © ГК «Роскосмос»

Новости партнеров

Узоры нанесли на ракету в связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.

Роскосмос нанес на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», символику в честь 800-летия Нижнего Новгорода и хохломские узоры. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник, пишет ТАСС.

«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации „Роскосмос“ с правительством Нижегородской области, на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события», — говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных на сайте Роскосмоса, также видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, сегодня входящем в состав Нижегородской области.

Как уточнили в Роскосмосе, позже в том же монтажно-испытательном корпусе, где хранится «пакет» первой и второй ступени ракеты-носителя, в рамках подготовки к пуску был собран «пакет» «Союза-2.1б», который выведет на орбиту узловой модуль «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ».

«После завершения сборочных операций совместный расчет специалистов госкорпорации „Роскосмос“ выполнил перекладку „пакета“ на место хранения. Технологические мероприятия выполнены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31», — говорится в сообщении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

Аналитика

12.10.2021 15:25
Политкухня
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 19
Экс-спикера Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука судят за то, что он ездил на съезды «Единой России» в люксовом вагоне за бюджетный счет.
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Полемика в парламенте Карелии не нужна 14
12.10.2021 12:11
«Мы у каждого спросим национальность» 18
11.10.2021 12:49
Избавиться от варикоза без боли и следа
08.10.2021 17:05
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»