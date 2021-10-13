Роскосмос украсил ракету «Союз» хохломой

Узоры нанесли на ракету в связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.

Роскосмос нанес на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», символику в честь 800-летия Нижнего Новгорода и хохломские узоры. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник, пишет ТАСС.

«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации „Роскосмос“ с правительством Нижегородской области, на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события», — говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных на сайте Роскосмоса, также видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, сегодня входящем в состав Нижегородской области.

Как уточнили в Роскосмосе, позже в том же монтажно-испытательном корпусе, где хранится «пакет» первой и второй ступени ракеты-носителя, в рамках подготовки к пуску был собран «пакет» «Союза-2.1б», который выведет на орбиту узловой модуль «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ».

«После завершения сборочных операций совместный расчет специалистов госкорпорации „Роскосмос“ выполнил перекладку „пакета“ на место хранения. Технологические мероприятия выполнены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31», — говорится в сообщении.