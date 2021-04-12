"Роскосмос" заявил о срыве контрактов из-за "подлых" санкций США

"Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", — сказал Дмитрий Рогозин. Его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году под ограничения попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.

Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.