Рослесхоз назвал Карелию в числе регионов-лидеров по искусственному лесовосстановлению

В 2021 году площадь работ по искусственному лесовосстановлению в республике составила 8,7 тысячи гектаров.

Федеральное агентство лесного хозяйства назвало Карелию в числе российских регионов-лидеров по искусственному лесовосстановлению. На Северо-Западе страны таких регионов оказалось три – вместе с республикой в их число попали Вологодская и Ленинградская области. Однако в соседних регионах показатели искусственного лесовосстановления получились выше.

Так, по данным Рослесхоза, объем выполненных работ в Карелии составил в уходящем году 8,7 тысячи гектаров, в Ленинградской области – 9 тысяч гектаров, а в Вологодской – 10 тысяч гектаров. В целом, Северо-Западный федеральный округ завершил лесовосстановительный сезон с превышением плановых показателей.