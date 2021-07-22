Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров

Федеральное агентство лесного хозяйства намерено привлечь к борьбе с огнем авиапожарных из Коми.

За минувшие сутки охваченная огнем площадь карельских лесов выросла на 1,5 тысячи гектаров. По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.

Как сообщили в Рослесхозе, федеральный штаб по координации деятельности по борьбе с лесными пожарами намерен увеличить группировку сил, задействованную в Карелии. В республику планируется направить авиапожарных из Коми, где ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.