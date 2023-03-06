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Роспотребнадзор дал простые советы при покупке цветов

Новости. Общество
09:30, 08 Марта 2023
фото: dzen

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Растения, как и женщины, требуют заботы и внимания.

8 марта мужчины устремляются в цветочные магазины. Их  спутницы отмечают женский праздник, непременным атрибутом которого является букет.

При выборе цветов есть несколько простых советов, на которые обращает внимание Роспотребнадзор. Стебель не должен быть слишком сухим. Признаком свежести цветов является так называемая «рубашка» или «рубашечный лист» - нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют бутон.

Лучше всего выбирать полураскрытые цветы. Срок их жизни будет дольше. Обращайте также внимание на эластичность лепестков. Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

А как правильно подрезать цветы, пред тем как их поставить в вазу, знает проект «Жизнь и кошелек».

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