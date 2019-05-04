Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток, чтобы "не подхватить" инфекционные заболевания в майские праздники.

"Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток", - говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

При покупке готовой пищи в магазине следует обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации, отметили в Роспотребнадзоре. Полуфабрикаты и изделия из мяса нужно подвергнуть повторной термической обработке, а пирожные и торты с кремом обязательно хранить в холодильнике.

Ведомство рекомендует соблюдать несколько правил во время приготовления пищи в домашних условиях: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, пользоваться разными разделочными досками и ножами для сырых и готовых продуктов. Кроме того, следует хорошо промывать зелень, овощи и фрукты, не ставить на одну полку готовые блюда и сырые мясо и рыбу.