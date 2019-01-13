Роспотребнадзор изъял более 125 тонн икры за новогодние праздники

Икру продавали без сопроводительных документов и с нарушениями требований к маркировке.

Роспотребнадзор во время проверок торговых объектов в праздничные и предпраздничные дни изъял 125,6 т икры. Об этом сообщается РБК со ссылкой на сайт ведомства.

Так, согласно сообщению, к 10 января специалисты проверили около 2,5 тыс. торговых объектов. Из них в каждом пятом были выявлены нарушения при реализации товара.

В ведомстве пояснили, что икру продавали без сопроводительных документов и с нарушениями требований к маркировке. Более того, специалисты Роспотребнадзора выявили 955 несанкционированных мест торговли икрой.

В результате сотрудники ведомства изъяли 125,6 тонн икры и выписали штрафы на сумму более чем 1,7 млн. руб. Также в следственные органы было направлено восемь дел.