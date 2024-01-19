Роспотребнадзор Карелии контролирует температуру воздуха в школах и детских садах

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах.

В связи с наступлением холодного времени года Роспотребнадзор Карелии усилил контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах. Это делается с целью профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

В Управлении Роспотребнадзора разъяснили, что требования к параметрам микроклимата в учреждениях социального обслуживания, школах, детских садах и помещениях для молодежи регламентированы санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.

Так, в жилых комнатах стационаров организаций социального обслуживания температура воздуха должна составлять 20-24°С, в ванных комнатах и туалетах – от 18°С до 26°С.

В детских садах и организациях для молодежи нормативы микроклимата зависят от возраста детей и назначения помещений.

Роспотребнадзор опубликовал нормативные значения допустимой температуры воздуха в помещениях для детей и молодежи.

Нарушения требований свидетельствует о несоблюдении санитарных правил и могут послужить основанием для жалоб, отметили в ведомстве.