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Роспотребнадзор Карелии рекомендует не собирать переросшие грибы

Новости. Общество
14:57, 22 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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В управлении Роспротребнадзора Карелии рассказали, как не отравиться грибами.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами, отметили в ведомстве.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Роспотребнадзор напоминает, что отравиться грибами могут не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

Правила грибника
Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать следующие правила:

- Не знаешь - не бери! Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
- Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.
- Собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими.
- Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
- Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.
- Не забывайте о том, что грибы – это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, предварительно рассортировав их по видам, если не готовите грибное ассорти или грибную икру.

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:
- Собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит последующую переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов;
- Собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;
- Пробовать грибы во время сбора;
- Подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;
- Мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
- Хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Советы покупателям
- Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
- Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

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