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Новости. Общество
10:35, 14 Марта 2018

Роспотребнадзор Карелии сообщил о том, что на почте вскрывают посылки

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В ведомстве рассказали, что делать, если нарушены права клиента.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия поступают обращения граждан по вопросу обнаружения вскрытых посылок (бандеролей) при получении на почтамте, сообщили в ведомстве. В связи с этим в Управлении разъяснили, что нужно делать, если вашу посылку вскрыли.

Операторы почтовой связи оказывают пользователям услуги почтовой связи на договорной основе. В соответствии с п.46 Правил оказания услуг почтовой связи операторы почтовой связи обязаны: пересылать почтовые отправления и осуществлять почтовые переводы в установленные сроки; обеспечивать сохранность принятых от пользователей почтовых отправлений и почтовых переводов; обеспечивать качество услуг почтовой связи в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в области почтовой связи, и условиями договора.

В соответствии с Почтовыми правилами посылки выдаются под расписку получателя на оборотной стороне извещения. Работник связи должен взвесить посылку в присутствии адресата и выдать ее вместе с адресом к посылке, а в соответствующих случаях получить с адресата плату за хранение, возврат или досылку посылки (пункт 215 правил). Своей распиской адресат подтверждает получение посылки, соответствие ее массы, исправность упаковки, печатей и перевязи. Работник, выдавший посылку, расписывается на извещении, которое остается на предприятии связи.

По требованию адресата при получении посылки работник связи обязан подтвердить своей подписью на бланке сопроводительного адреса и заверить оттиском календарного штемпеля дату выдачи посылки.

При выдаче посылок с описью вложения они вскрываются в присутствии получателя. Вскрытие осуществляется так, чтобы не были повреждены печати. Посылки выдаются адресатам после сверки вложения с записями в описи.

Если при вскрытии посылки будет обнаружена недостача, повреждение вложения или отсутствие описи ф.107, то об этом предприятие связи составляет акт ф.51, который подписывается и адресатом. Посылка выдается адресату вместе с копией акта. Акт служит основанием для выплаты возмещения и ведомственной проверки. Упаковка посылки в качестве вещественного доказательства остается на предприятии связи.

Посылки с описью вложения могут быть выданы без вскрытия, если получатель об этом сделает отметку на извещении. В этом случае за обнаруженные впоследствии недостачу или повреждение вложения предприятия связи материальную ответственность не несут.

В случае нарушения оператором почтовой связи прав потребителей в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" нужно обратиться в суд. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Кроме того, потребитель при наличии вины ответчика за нарушение его прав вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

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