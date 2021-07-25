Роспотребнадзор нашел безопасный пляж на севере Карелии

Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило качество воды и почвы в излюбленном месте отдыха жителей Костомукши на озере Контокки.

Хотя официальных пляжей на территории на территории Костомукшского городского округа нет, специалисты Управления вновь исследовали в городе горняков места для купания. Пробы воды и почвы были отобраны в июле на озере Контокки (в районе нижнего кольца по улице Мира). Согласно результатам лабораторных исследований нарушений не выявлено. Вода и почва на пляже у Контокки по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Ранее сообщалось, вода в популярном у петрозаводчан озере Лососинное не соответствует нормам санитарного законодательства.