Роспотребнадзор нашел опасный пляж под Петрозаводском

Вода в популярном у петрозаводчан озере Лососинное не соответствует нормам санитарного законодательства, сообщили в ведомстве.

В июле сотрудники Управления Роспотребнадзора по Карелия взяли пробы воды в местах массового отдыха в Прионежском районе. На исследование по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям была взята вода из Онежского озера в местечке Сайнаволок, озера Лососинное в местечке Лососинное и водоема вблизи Каменного карьера.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что проба, отобранная из озера Лососинное не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Информация о качестве воды водного объекта доведена до сведения администрации Петрозаводска.

Ранее бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска.