Роспотребнадзор нашел нарушения в школе на севере Карелии

Чупинская школа была привлечена к административной ответственности за нарушение санитарных правил.

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали об удовлетворении иска к Чупинской средней школе.

Мировой суд Лоухского района удовлетворил требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении к административной ответственности в виде штрафа Чупинской средней школы.

Роспотребнадзор установил, что школа в установленный срок не выполнила предписание санитарно-эпидемиологического надзора.

Так, меню в школе не соответствовало требованиям санитарных правил, а в горячем цехе не было раковины для вторичной обработки овощей и раковины для мытья рук в моечной для посуды.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд назначил Чупинской школе штраф 10 тысяч рублей.