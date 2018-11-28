Роспотребнадзор нашел в Карелии вино с осадком

Управление Роспотребнадзора по Карелии отчиталось о проверках мест по торговле алкоголем.

Так, за 9 месяцев специалисты управления провели 48 проверок на 72 объектах торговли и общественного питания. Нарушения установлены в 52 объектах.

Проверяющие установили нарушения условий хранения алкогольной продукции, неудовлетворительное содержание складских помещений с алкогольной продукции, отсутствие ценников, наличие осадка и посторонних включений в вине.

Управлением и судами вынесено 38 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 20 постановлений в виде штрафов на общую сумму 193,0 тыс. рублей и 18 в виде предупреждений.