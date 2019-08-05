Подписаться
Новости. Общество
22:00, 05 Августа 2019
фото: pixabay.com / congerdesign

Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями

Загрузка...

Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором исследовано более 300 тыс. партий минеральной воды общим весом более 245 тыс. тонн. Всего выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требований к маркировке, нанесенной на упаковку", – говорится в сообщении.

Всего в России производят минеральную воду более 400 предприятий, реализуют – более 200 тыс. объектов торговли, отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готовится решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды, оно поможет бороться с контрафактной продукцией, доля которой в российских магазинах достигает 80%, сообщало агентство "РИА Новости".

В пресс-службе ФАС России сообщили RNS, что с точки зрения защиты прав потребителей маркировка позволит обеспечить гарантию соответствия поставляемой на рынок минеральной воды заявленным свойствам. Вместе с тем она не должна создавать излишние барьеры для бизнеса и приводить к необоснованному повышению цен для конечного потребителя.

Позже глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. По его словам, доля ее фальсификата составляет в среднем по России от 25 до 30%, а в некоторых регионах достигает 80%.

В конце июля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил журналистам, что эксперимент по маркировке минеральный воды может быть запущен в 2020 году, по его итогам может быть введена обязательная маркировка данной продукции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-08-05 22:09:08
ГОСТ остался в мрачном тоталитарном совке...таперича у вас рынок!
Так пейте, ..., хоть залейтесь!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе

Аналитика

Сегодня 11:00
Политкухня
Побег от токсичного актива 1
Во многих регионах идёт процесс обсуждения идеи отказа от партийности на выборах депутатов законодательных собраний. Затронет ли он Карелию?
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 10
01.08.2019 16:49
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 12
01.08.2019 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 3
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 45
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

Рыцарский турнир в Петрозаводске 2019
Сегодня 10:33
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»