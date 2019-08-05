Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями

Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором исследовано более 300 тыс. партий минеральной воды общим весом более 245 тыс. тонн. Всего выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требований к маркировке, нанесенной на упаковку", – говорится в сообщении.

Всего в России производят минеральную воду более 400 предприятий, реализуют – более 200 тыс. объектов торговли, отмечают в Роспотребнадзоре.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готовится решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды, оно поможет бороться с контрафактной продукцией, доля которой в российских магазинах достигает 80%, сообщало агентство "РИА Новости".

В пресс-службе ФАС России сообщили RNS, что с точки зрения защиты прав потребителей маркировка позволит обеспечить гарантию соответствия поставляемой на рынок минеральной воды заявленным свойствам. Вместе с тем она не должна создавать излишние барьеры для бизнеса и приводить к необоснованному повышению цен для конечного потребителя.

Позже глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. По его словам, доля ее фальсификата составляет в среднем по России от 25 до 30%, а в некоторых регионах достигает 80%.

В конце июля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил журналистам, что эксперимент по маркировке минеральный воды может быть запущен в 2020 году, по его итогам может быть введена обязательная маркировка данной продукции.