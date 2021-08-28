Роспотребнадзор назвал причины грязной питьевой воды в Карелии

Системные проблемы, не позволяющие обеспечить качественное водоснабжение в республике, пока не решены, считают в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Качественной питьевой водой (из систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения) в Карелии в 2021 году, как и в прошлом году, обеспечено 69% населения. Только 21,9% жителей республики вынуждены пользоваться водой, качество которой оставляет желать лучшего. Возможно, этот показатель больше на 9%. Именно такова доля населения, которая получает воду, неисследованную специалистами Роспотребнадзора.

К основным бедам Управление относит отсутствие на большинстве водоочистных сооружениях технологических процессов по снижению природной цветности и проектов зон санитарной охраны, изношенное и морально устаревшее оборудование водопроводных очистных сооружений. Кроме того, более 70% составляет изношенность водопроводных труб. Данные лабораторных исследований указывают на возможность вторичного загрязнения питьевой воды при ее прохождении по распределительной сети водопроводов с гнилыми трубами. Проблемой остается и частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов. За качеством воды во многих поселениях просто не следят.

Где планируют построить новые очистные сооружения, читайте здесь.